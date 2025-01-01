Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 96
22 Min.Ab 12

Die blinde Gesine Henninger fürchtet, dass sich ein fremder Mann in ihre Wohnung schleicht und sie beobachtet. Christian Storm und Sandra Nitka ermitteln. In Verdacht gerät der Nachbarssohn Jan Raasch, dessen Mutter einen Zweitschlüssel zur Wohnung hat. Er hat vor kurzem seinen Job als Krankenpfleger verloren und verhält sich auffällig aggressiv gegenüber Behinderten. Aber Jan bringt die Ermittler auf eine andere Spur, die zeigt, dass die Mandantin in größter Gefahr schwebt ...

