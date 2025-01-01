Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die Teenie-Mama

SAT.1Staffel 2Folge 97
Die Teenie-Mama

Die Teenie-MamaJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 97: Die Teenie-Mama

24 Min.Ab 12

Die hochschwangere Lisa Neuwirth (16) glaubt, von Patrick (16), ihrem Verlobten und Vater des ungeborenen Kindes, betrogen zu werden. Tatsächlich: Die Ermittler ertappen ihn fast in flagranti mit Fatma Aidogan - offensichtlich hat er bei der Bandenchefin hohe Schulden. Verzweifelt versucht Patrick, mit geklauten Autos an Geld zu kommen - ohne Erfolg. Er und seine Freundin schweben in Lebensgefahr...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen