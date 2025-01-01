Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die schwarze Witwe

SAT.1Staffel 3Folge 106
Die schwarze Witwe

Die schwarze WitweJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 106: Die schwarze Witwe

22 Min.Ab 12

Hanna Padberg ist verzweifelt: Ihr Mann Joachim ist bei einem Unfall tödlich verunglückt. Auf seinem Konto waren 80.000 Euro, die bar an eine fremde Frau ausgezahlt wurden. Aber der Bankangestellte kann sich an die Frau erinnern: Die Ermittler treffen in Padbergs Reisebüro Natascha Hortmann, die exakt auf die Beschreibung passt. Recherchen ergeben, dass Padberg den Busunternehmer Melzener erpresst hat, weil der seine Kunden mit überhöhten Nebenkosten über den Tisch gezogen hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen