Der geheimnisvolle DritteJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 107: Der geheimnisvolle Dritte
22 Min.Folge vom 28.09.2024Ab 12
Barbara Mandel glaubt, dass ihre 17-jährige Tochter Larissa Sex mit einem älteren Mann hat und sich dafür reich beschenken lässt. Der Verdacht der Mandantin scheint sich zu bestätigen: Katja Hansen und Tekin Kurtulus beobachten, wie sich das Mädchen vor dem 42-jährigen August Baan auszieht. Plötzlich verschwindet Larissa...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1