Folge 108: Mörderische Fahrerflucht
22 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Anna Nerler (31) ist seit einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmt - der Schuldige hat Fahrerflucht begangen. Auf der Suche nach ihm bringen Lenßen & Partner eine schockierende Wahrheit ans Licht: Der Unfall war ein Mordanschlag! Stecken Annas Ehemann Volker und dessen Geliebte Lucy Merz dahinter? Plötzlich wieder ein Mordanschlag, und Anna schwebt in Lebensgefahr ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1