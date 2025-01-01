Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Soldat in Frauenkleidern

SAT.1Staffel 3Folge 115
Soldat in Frauenkleidern

Lenßen & Partner

Folge 115: Soldat in Frauenkleidern

22 Min.Ab 12

Der Marine-Offizier Axel Unger wird mit einem brisanten Foto erpresst: Es zeigt ihn beim Liebesspiel mit seiner Ex-Geliebten Lana Schmiede - er soll 20.000 Euro zahlen. Ansonsten droht der Erpresser, das Foto an seine Frau und an seinen Arbeitgeber weiterzugeben. Der Mandant ist sicher, dass sich Lana an ihm rächen will. Eine Observation der Verdächtigen lässt diese Vermutung zunächst zu ...

