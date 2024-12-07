Lenßen & Partner
Folge 132: Brücke des Todes
22 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Ein Stein wird von einer Brücke geworfen, gerade als Annemarie Hofer darunter durchfährt. Die junge Frau überlebt wie durch ein Wunder den Unfall, doch die Schwangere verliert ihr Kind. Ihr Ehemann setzt alles daran, dass die Täter gefasst werden. Verdächtig sind die Jugendlichen Simon Burder und Kai Hinterhuber. Doch die Splitter eines Blinkerglases vom Unfallort führen auf eine andere Spur. Die eigene Verwandtschaft des Mandanten gerät plötzlich ins Visier der Ermittler...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1