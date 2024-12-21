Lenßen & Partner
Folge 138: Fataler Seitensprung
22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Auf dem Heimweg werden Katja Hansen und Tekin Kurtulus Zeugen eines brutalen Mordanschlages. Am nächsten Morgen bittet das Opfer Iris Winter um Personenschutz, denn es war bereits der zweite Anschlag auf ihr Leben. Wer steckt hinter den Attentaten? Der Einzige, der von Iris' Tod profitieren würde, ist ihr Ehemann Mark, aber der war zu allen Tatzeitpunkten im Ausland. Bald gibt es einen neuen Anschlag, doch wieder kann der Täter trotz Überwachungskameras unerkannt fliehen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
