Lenßen & Partner
Folge 144: Schicksalhafte Schlagzeile
22 Min.Ab 12
Klaus Toppitsch wird erpresst: Der Journalist soll sein Geheimnis auf der Titelseite seiner Zeitung lüften oder es wird etwas Schreckliches passieren. Mit dem Geheimnis kann eigentlich nur sein uneheliches Kind Lukas Schnell gemeint sein - die Mutter ist die Ex-Gefängnisinsassin Rose Schnell. Wer will damit die Lokalpolitik-Karriere von Klaus Toppitsch verhindern? Als Lukas unerwartet nach 18 Jahren zum ersten Mal seinem Vater gegenübersteht, gerät er ins Visier der Ermittler ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
