SAT.1Staffel 3Folge 145vom 31.12.2024
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Petra Merkl ist verzweifelt: Ihr Mann Alexander hat sie und die zwei Kinder plötzlich verlassen und das Sparkonto geplündert. Er verweigert seitdem jegliche Kontaktaufnahme seiner Frau. Es stellt sich heraus, dass der Familienvater eine Affäre mit der jungen Ines Leib hat. Doch das Liebespaar wird auch von Uwe Pollei observiert. Welche Rolle spielt er in diesem undurchsichtigen Fall?

SAT.1
