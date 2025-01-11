Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 147vom 11.01.2025
Folge 147: Spiel mit der Angst

22 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12

Ivonne Graf fürchtet um ihr Leben, aber weil sie unter einer Angstpsychose leidet, glauben ihr weder ihre Freundin Carina Scheel noch ihr Therapeut Dr. Karsten Ritter. Die verängstigte Frau beauftragt Lenßen & Partner. Sandra Nitka und Christian Storm finden heraus, dass der Therapeut äußerst fragwürdig ist - offensichtlich hat er Sex-Affären mit seinen Patientinnen. Die Anschläge auf Ivonne werden unterdessen immer massiver. Die Mandantin hält dem Druck nicht Stand ...

SAT.1
