Lenßen & Partner
Folge 149: Schmutzige Rache
22 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12
Die WG von Stefanie Weigel wurde ausgeraubt. Da sie vor einigen Jahren im Rotlichtmilieu tätig war, möchte sie vermeiden, dass die Polizei eingeschaltet wird. Hauptverdächtiger ist der Wohnungsbewerber Mike Schmitz, mit dem die Mandantin am Abend vor dem Raub einen One-Night-Stand hatte. Doch auch die Mitbewohner Dorthe und Kevin verhalten sich verdächtig. Als ein heimlich gedrehtes Sexvideo auftaucht, fühlt sich Stefanie von ihrer Vergangenheit als Pornodarstellerin eingeholt...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
