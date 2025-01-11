Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 149vom 11.01.2025
Folge 149: Schmutzige Rache

22 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12

Die WG von Stefanie Weigel wurde ausgeraubt. Da sie vor einigen Jahren im Rotlichtmilieu tätig war, möchte sie vermeiden, dass die Polizei eingeschaltet wird. Hauptverdächtiger ist der Wohnungsbewerber Mike Schmitz, mit dem die Mandantin am Abend vor dem Raub einen One-Night-Stand hatte. Doch auch die Mitbewohner Dorthe und Kevin verhalten sich verdächtig. Als ein heimlich gedrehtes Sexvideo auftaucht, fühlt sich Stefanie von ihrer Vergangenheit als Pornodarstellerin eingeholt...

SAT.1
