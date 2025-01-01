Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der Wolfsmensch

Staffel 3Folge 155
Der Wolfsmensch

Folge 155: Der Wolfsmensch

22 Min.Ab 12

Der Jäger und Förster Hans Burlinger braucht Hilfe: Ein als Wolf verkleideter Irrer hat in seinem Wald wiederholt Spaziergänger erschreckt und Rehe getötet. Er verdächtigt Lorenz Prohaska. Der als geistig zurückgeblieben und stumm geltende Außenseiter erweist sich tatsächlich als unberechenbar und äußerst gewaltbereit. Der Verdacht gegen ihn erhärtet sich, als Sandra Nitka in die Fänge des so genannten Wolfsmenschen gerät ...

