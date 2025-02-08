Familie in der SchuldenfalleJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 159: Familie in der Schuldenfalle
22 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Günther Wert weiß nicht mehr, wie er seine Frau Rita und seine drei Kinder ernähren soll. Die größten Sorgen macht er sich um seinen ältesten Sohn: Die Täterbeschreibung eines Tankstellenräubers passt genau auf Jochen. Lenßen & Partner sollen ermitteln, ob der 17-jährige Lehrling tatsächlich einen bewaffneten Überfall begangen hat. Die Ermittler finden heraus, dass Jochen eine große Summe Geld und eine Waffe versteckt.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1