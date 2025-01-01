Lenßen & Partner
Folge 162: Mörder vor der Haustür
22 Min.Ab 12
Gerald Theissen, ein durch einen Unfall berufsunfähiger Anwalt, wendet sich an Ingo Lenßen: Sein ehemaliger Mandant Holger Bruns, ein gewalttätiger Raubmörder, will sich nach seiner Gefängnisentlassung an ihm rächen. Plötzlich meldet sich Theissens Tochter Lena aus der Musikschule - sie wird von einem Unbekannten verfolgt. Als die Ermittler eintreffen, ist der Mann verschwunden. Die Ermittler geben den Theissens Personenschutz ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1