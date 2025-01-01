Verschwörung auf dem SchrottplatzJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 164: Verschwörung auf dem Schrottplatz
22 Min.Ab 12
Tim Schulthoff ist überfallen worden und hat drei Tage zuvor einen Drohbrief erhalten. Er gesteht, ein Verhältnis mit der verheirateten Simone Schindelar zu haben - schnell gerät deren Mann Karsten, der zusammen mit seiner Frau einen Schrottplatz besitzt, ins Visier der Ermittler. Auch der dubiose Angestellte Alf Baumann macht sich verdächtig. Bei ihren Ermittlungen decken Lenßen & Partner ein mörderisches Komplott auf. Plötzlich gerät alles außer Kontrolle ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
