Lenßen & Partner

Verschwörung auf dem Schrottplatz

SAT.1Staffel 3Folge 164
Verschwörung auf dem Schrottplatz

Lenßen & Partner

Folge 164: Verschwörung auf dem Schrottplatz

22 Min.Ab 12

Tim Schulthoff ist überfallen worden und hat drei Tage zuvor einen Drohbrief erhalten. Er gesteht, ein Verhältnis mit der verheirateten Simone Schindelar zu haben - schnell gerät deren Mann Karsten, der zusammen mit seiner Frau einen Schrottplatz besitzt, ins Visier der Ermittler. Auch der dubiose Angestellte Alf Baumann macht sich verdächtig. Bei ihren Ermittlungen decken Lenßen & Partner ein mörderisches Komplott auf. Plötzlich gerät alles außer Kontrolle ...

SAT.1
