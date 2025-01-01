Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Wahnsinnige Mutterliebe

SAT.1Staffel 3Folge 166
Wahnsinnige Mutterliebe

Wahnsinnige MutterliebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 166: Wahnsinnige Mutterliebe

22 Min.Ab 12

Die Mandantin Marion Kurze ist völlig aufgelöst: Ihre Tochter Lisa (18) ist verschwunden - sie hat ein Spenderherz und braucht dringend Medikamente. Es stellt sich heraus, dass Lisa mit ihrem Freund Carlos durchbrennen wollte. Im Jugendzentrum werden Tekin Kurtulus und Katja Hansen Zeugen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Carlos und Fritz Langner, Lisas Ex-Freund. Wo ist Lisa? Die Zeit wird knapp, ohne Medikamente kann sie nicht lange überleben...

