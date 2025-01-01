Lenßen & Partner
Folge 172: Skandal im Lokalfernsehen
22 Min.Ab 12
Voller Panik stürzt Sven Schierling in die Kanzlei von Ingo Lenßen: In den Lokalnachrichten läuft ein Beitrag, der ihn des versuchten Mordes beschuldigt. Vor nur zwei Stunden wurde auf den Ex-NVA-Soldaten Helmut Wagner geschossen. Sven Schierling gibt zu, mit ihm gestritten zu haben. Der Mann hatte vor 20 Jahren Svens Vater bei einem Fluchtversuch an der innerdeutschen Grenze erschossen.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1