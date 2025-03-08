Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das Sex-Geheimnis

SAT.1Staffel 3Folge 181vom 08.03.2025
Das Sex-Geheimnis

Lenßen & Partner

Folge 181: Das Sex-Geheimnis

22 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Andrea Benning hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie konnte nicht verkraften, dass sich ihr Verlobter Carlos Crespo von ihr getrennt hat. Lenßen & Partner sollen herausfinden, warum. Katja Hansen und Tekin Kurtulus beobachten den Barmann Carlos Crespo: Er scheint eine Affäre mit einer Kollegin zu haben ...

