Lenßen & Partner

Sohn unter Mordverdacht

SAT.1Staffel 3Folge 185
Folge 185: Sohn unter Mordverdacht

22 Min.Ab 12

Die Unternehmergattin Klara Scharf macht sich große Sorgen um ihren Mann Jan: Nach einem Herzinfarkt wurde er in die Klinik eingeliefert. Dort versucht jemand, ihn umzubringen. Die Spur verdichtet sich: Der Sohn der Mandantin gerät ins Visier der Detektive. Ein mysteriöser Brief taucht auf und führt das Ermittlerteam Katja Hansen und Tekin Kurtulus zu einer brennenden Wohnung. Dort machen sie eine schreckliche Entdeckung...

SAT.1
