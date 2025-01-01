Lenßen & Partner
Folge 185: Sohn unter Mordverdacht
22 Min.Ab 12
Die Unternehmergattin Klara Scharf macht sich große Sorgen um ihren Mann Jan: Nach einem Herzinfarkt wurde er in die Klinik eingeliefert. Dort versucht jemand, ihn umzubringen. Die Spur verdichtet sich: Der Sohn der Mandantin gerät ins Visier der Detektive. Ein mysteriöser Brief taucht auf und führt das Ermittlerteam Katja Hansen und Tekin Kurtulus zu einer brennenden Wohnung. Dort machen sie eine schreckliche Entdeckung...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
