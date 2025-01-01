Lenßen & Partner
Folge 22: Mörderische Prophezeiung
22 Min.Ab 12
Die vermögende Witwe Uta Schredl hat vermutlich ihren 20 Jahre jüngeren Liebhaber als Haupterben eingesetzt. Nach Ansicht ihrer Tochter Marlies Wortmann hat sie damit ihr Todesurteil unterzeichnet. Als die Detektive in Uta Schredls Wohnung eintreffen, entgeht sie tatsächlich nur knapp einem Anschlag. Die Witwe führt die Detektive zu der zwielichtigen Wahrsagerin Vera Zatanna ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1