SAT.1Staffel 3Folge 25
Folge 25: Die einzige Zeugin

22 Min.Ab 12

Miriam Lüther ist verzweifelt: Ihre Freundin und Trauzeugin Sylvia Rilke ist seit Tagen verschwunden. Sie vermutet, dass Sylvias Mann Moritz seiner Frau etwas angetan hat. Tatsächlich verhält er sich auffällig. Als er sich dann auch noch mit einer Frau trifft, scheint klar: Moritz hat eine Geliebte. Haben die beiden die lästige Ehefrau aus dem Weg geräumt?

