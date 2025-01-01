Lenßen & Partner
Folge 43: Spaghetti Mafiosi
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen ist schockiert: Statt der bestellten Spaghetti Frutti di Mare werden ihm in seinem Lieblingsrestaurant lebendige Maden serviert. Verzweifelt gesteht ihm die Restaurantbesitzerin Larissa Pavesi, dass sich solche Vorkommnisse in letzter Zeit häufen. Sie sieht ihre Existenz gefährdet und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Die Detektive schleusen sich als Service-Personal im Restaurant ein und verfolgen Larissas Ex-Verlobten und Lebensmittellieferanten Baldo Montana ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
