Lenßen & Partner

Cocktail der Eifersucht

SAT.1Staffel 3Folge 62
22 Min.Ab 12

Der Geldtransportfahrer Martin Ramke wird mit seiner Alkoholiker-Vergangenheit erpresst. Unter Verdacht gerät Achim Brüggemann, der Paartherapeut des Ehepaars Ramke, der in kriminelle Geschäfte verwickelt ist. Als sich Ramke erneut betrinkt, droht seine Frau, gemeinsam mit der zehn Monate alten Tochter auszuziehen. Dann meldet sich der Erpresser erneut - Lenßen und Partner kommen endlich auf die entscheidende Spur ...

