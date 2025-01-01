Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 67
Folge 67: Die Sozialfalle

22 Min.Ab 12

Patrizia Kuch, eine Sozialermittlerin im Außendienst, wurde brutal überfallen. Verdächtig ist der aggressive Sozialhilfeempfänger Marcel: Patrizia sollte offensichtlich von ihren Kontrollen abgehalten werden. Christian Storm tarnt sich als Sozialermittler - Marcels Freundin versucht ihn prompt zu verführen, um die Kontrollen günstig zu beeinflussen. Bei einem Anschlag auf den Wagen von Patrizia finden Lenßen & Partner schließlich den entscheidenden Hinweis ...

