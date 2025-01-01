Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1 Staffel 3 Folge 72
22 Min. Ab 12

Rainer Bulthaupt schwebt in Lebensgefahr - auf ihn wurde zweimal geschossen. Als ihn Katja Hansen und Tekin Kurtulus nach Hause fahren, entdecken sie einen Drohbrief: Sechs Strichmännchen, davon eines durchgestrichen. "Da waren es nur noch fünf!" Schnell wird klar, dass Rainer Bulthaupt den Detektiven etwas verschwiegen hat: Er ist Mitglied einer sechsköpfigen Swingergruppe, zu der auch seine Geliebte Bettina Möbius gehört ...

