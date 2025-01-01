Lenßen & Partner
Folge 72: Verhängnisvolle Sex-Spiele
22 Min.Ab 12
Rainer Bulthaupt schwebt in Lebensgefahr - auf ihn wurde zweimal geschossen. Als ihn Katja Hansen und Tekin Kurtulus nach Hause fahren, entdecken sie einen Drohbrief: Sechs Strichmännchen, davon eines durchgestrichen. "Da waren es nur noch fünf!" Schnell wird klar, dass Rainer Bulthaupt den Detektiven etwas verschwiegen hat: Er ist Mitglied einer sechsköpfigen Swingergruppe, zu der auch seine Geliebte Bettina Möbius gehört ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1