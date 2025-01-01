Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 74
Folge 74: Reise in den Tod

22 Min.Ab 12

Birgit Lott ist am Ende: Nach dem tödlichen Tauchunfall ihrer Tochter Pia ist nun auch noch Pias geliebter Hund Balu verschwunden. Birgit Lott musste ihn vorübergehend in ein Tierheim geben - fälschlicherweise wurde der Hund einem neuen Besitzer, dem Künstler Benno Jofra, überlassen. Der geliebte Husky ist das Einzige, was der verzweifelten Mutter von ihrer Tochter geblieben ist, doch der eigenwillige Künstler weigert sich, das Tier herauszugeben. Dann wird der Hund gestohlen ...

