Lenßen & Partner

Der Tod fährt Limousine

SAT.1Staffel 3Folge 86
Der Tod fährt Limousine

Der Tod fährt LimousineJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 86: Der Tod fährt Limousine

22 Min.Ab 12

Als im Kofferraum einer Hochzeitslimousine eine Leiche gefunden wird, bittet der Besitzer des Limousinenverleihs, Florian Heller, Ingo Lenßen um diskrete Hilfe. Ins Visier der Ermittler gerät der Fahrer des Wagens, schließlich führt die Spur zu dem Ehepaar Hanna und Gerrit Unsöld, das das Auto gemietet hatte - auf ihrer Hochzeit wurde offensichtlich der Mord begangen. Als die Ermittler der Braut das Foto des Ermordeten zeigen, bricht die Schwangere zusammen ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

