Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Vernarrt in eine Mörderin

SAT.1Staffel 3Folge 94
Vernarrt in eine Mörderin

Vernarrt in eine MörderinJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 94: Vernarrt in eine Mörderin

22 Min.Ab 12

Der in Trennung lebende Reiterhofbesitzer Reimund Pfaff hat Angst um seine Freundin Nina Brandt: Er vermutet, dass seine Noch-Ehefrau Emma aus Eifersucht Anschläge auf die Reitlehrerin verübt - tatsächlich: Bei den Ermittlungen auf dem Hof wird auf Nina geschossen. Die Detektive beobachten eine Affäre der Ehefrau mit dem Reitlehrer Torben Weisbrich. Alle Indizien sprechen für Emma Pfaff als Täterin: Bei der Hausdurchsuchung findet die Polizei schließlich die Tatwaffe bei ihr.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen