Lenßen & Partner

Hass unter Nachbarn

SAT.1Staffel 3Folge 97
Hass unter Nachbarn

Lenßen & Partner

Folge 97: Hass unter Nachbarn

22 Min.Ab 12

Die junge Polin Magdalena Krug ist verzweifelt, weil sie vor Kurzem ihren Mann verloren hat. Nun wurde sie wegen einer Diebstahlserie in ihrer Wohnsiedlung angezeigt. Alles deutet darauf hin, dass der rechtsgesinnte Roland Heuer mit einer Bürgerwehr versucht, Magdalena Krug aus der Siedlung zu vertreiben. Im Laufe der Ermittlungen kristallisiert sich jedoch immer mehr heraus, dass auch die Schwägerin der Mandantin, Silvia Lehnert, ein Motiv hätte, ihr zu schaden ...

