Lenßen & Partner

Glücksspiel mit dem Tod

SAT.1Staffel 4Folge 103
Folge 103: Glücksspiel mit dem Tod

22 Min.Ab 12

Der Mann von Tanja Bentsch (24) ist seit zwei Tagen verschwunden. Er ist krebskrank, und die Mandantin fürchtet, dass er sich das Leben nehmen will. Die Spur führt zu einer illegalen Pokerrunde. Schnell wird klar: Richard Bentsch (28) plant tatsächlich seinen Tod. Außerdem ergeben die Ermittlungen, dass die Mandantin anscheinend eine Affäre mit dem Arzt ihres Mannes hat ...

