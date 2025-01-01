Lenßen & Partner
Folge 109: Mörderische Sexorgie
22 Min.Ab 12
Kunststudentin Ursula Hof befürchtet, dass ihr Mann Bernhard in Drogengeschäfte verwickelt ist. Tatsächlich kann das Ermittlerteam eine heimliche Geldübergabe beobachten. Dient das Geld wirklich zur Drogenbeschaffung für den sonderlichen Künstler? Dann spitzt sich die Lage zu: Lenßen & Partner können Bernhard Hof im letzten Moment vor einem Mordanschlag bewahren ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
© SAT.1