Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 110
Folge 110: Erpresstes Mutterglück

22 Min.Ab 12

Jens Vogel hat ernsthafte Probleme in seiner Beziehung. Wie aus dem Nichts eröffnete ihm seine schwangere Freundin Ellen, dass er nicht der Erzeuger des Babys sei. Nach der Geburt will sie das Kind umgehend zur Adoption freigeben. Aus der gemeinsamen Wohnung ist der verunsicherte junge Mann bereits ausgezogen. Von einer Affäre will der Personaltrainer bisher nichts mitbekommen haben. Er bittet Ingo Lenßen herauszufinden, wer der mögliche Vater des Kindes ist.

