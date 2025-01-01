Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Im Visier des Leichenfahrers

SAT.1Staffel 4Folge 119
Im Visier des Leichenfahrers

Im Visier des LeichenfahrersJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 119: Im Visier des Leichenfahrers

22 Min.Ab 12

Die Ermittler erhalten spät abends einen telefonischen Hilferuf und können Mareike Schwarz in einem Beerdigungsinstitut vor dem sicheren Tod retten. Völlig verängstigt wird auch die jüngere Schwester der Mandantin gefunden, die sich in einem Sarg versteckt hatte. Wer will den beiden Schwestern etwas antun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen