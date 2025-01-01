Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der liebeskranke Mörder

SAT.1Staffel 4Folge 122
Der liebeskranke Mörder

Der liebeskranke MörderJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 122: Der liebeskranke Mörder

22 Min.Ab 12

Betty Creutzig sorgt sich um ihre Schwester Sabine: Nach der Vergewaltigung vor zwei Jahren durch ihren Exfreund Tasso machte die missbrauchte Frau zunächst gute Fortschritte. Doch seit etwa zwei Wochen schottet sich die suizidgefährdete Sabine völlig ab. Ein langjähriger Nachbar der Schwestern gerät ins Visier der Ermittler. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als bekannt wird, dass der vorbestrafte Exfreund von Sabine wieder auf freien Fuß ist und Rache schwört.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen