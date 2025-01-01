Lenßen & Partner
Folge 123: Feuer im Autokino
22 Min.Ab 12
Bei einem Besuch im Autokino werden Lenßen und Partner Zeugen einer Explosion. Der Besitzer Max Schreiber erzählt, dass er sabotiert wird. Alles deutet darauf hin, dass er zur Aufgabe seines Geschäfts gezwungen werden soll. Eine erste Spur führt zu dem Kinobetreiber und Konkurrenten des Mandanten Sebastian Ehlert, der ein handfestes Motiv hätte, seinen Konkurrenten auszuschalten ...
