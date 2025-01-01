Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Feuer im Autokino

SAT.1Staffel 4Folge 123
Feuer im Autokino

Feuer im AutokinoJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 123: Feuer im Autokino

22 Min.Ab 12

Bei einem Besuch im Autokino werden Lenßen und Partner Zeugen einer Explosion. Der Besitzer Max Schreiber erzählt, dass er sabotiert wird. Alles deutet darauf hin, dass er zur Aufgabe seines Geschäfts gezwungen werden soll. Eine erste Spur führt zu dem Kinobetreiber und Konkurrenten des Mandanten Sebastian Ehlert, der ein handfestes Motiv hätte, seinen Konkurrenten auszuschalten ...

