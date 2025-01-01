Unter der Fuchtel einer FurieJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 137: Unter der Fuchtel einer Furie
22 Min.Ab 12
Miriam Perell, eine erfolgreiche Magazin-Managerin, ist sehr aufgebracht: Jemand versucht, sie öffentlich bloßzustellen, ihrem Ruf zu schaden. Ihre Schwester Evelyn lebt am Rand des Existenzminimums und gerät schnell unter Verdacht. Ist sie eifersüchtig auf ihre erfolgreiche Schwester und will ihr deswegen das Leben zur Hölle machen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1