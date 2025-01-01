Lenßen & Partner
Folge 147: Vergewaltigt an Halloween
21 Min.Ab 12
Lenßen und Partner werden Zeugen eines Sexualverbrechens vor der Kanzlei. Das Opfer ist die 18-jährige Lena Schwarz. Die Spur führt die Ermittler in einen Jugendclub. Als es in der Halloween-Nacht zu einem erneuten Vergewaltigungsversuch kommt, wird den Detektiven klar: der Täter scheint äußerst brutal zu sein. Kurz darauf eskaliert die Situation: Sandra Nitka wird von dem mysteriösen Maskenmann bewusstlos geschlagen und Lena Schwarz entführt...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
