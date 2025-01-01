Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 147
Folge 147: Vergewaltigt an Halloween

21 Min.Ab 12

Lenßen und Partner werden Zeugen eines Sexualverbrechens vor der Kanzlei. Das Opfer ist die 18-jährige Lena Schwarz. Die Spur führt die Ermittler in einen Jugendclub. Als es in der Halloween-Nacht zu einem erneuten Vergewaltigungsversuch kommt, wird den Detektiven klar: der Täter scheint äußerst brutal zu sein. Kurz darauf eskaliert die Situation: Sandra Nitka wird von dem mysteriösen Maskenmann bewusstlos geschlagen und Lena Schwarz entführt...

