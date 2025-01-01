Lenßen & Partner
Folge 154: Blutiger Jahrestag
22 Min.Ab 12
Der Spenglermeister Philip Setter wird bedroht. Er verdächtigt seinen Vermieter Alexander Wichmann, der ihn schon seit langem aus der Werkstatt herauszuekeln versucht. Kurz nachdem Lenßen & Partner mit den Ermittlungen beginnen, wird auf den Mandanten ein Mordanschlag verübt. Der Verdacht gegen den Vermieter erhärtet sich, als die Detektive ihn dabei beobachten, wie er auf ein Foto des Mandanten schießt ...
