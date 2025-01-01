Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der verliebte Callboy

SAT.1Staffel 4Folge 164
Der verliebte Callboy

Lenßen & Partner

Folge 164: Der verliebte Callboy

22 Min.Ab 12

Die Stewardess Nina Garder will endlich wissen, ob sie von ihrem Freund Hanno Rüttger betrogen wird. Schnell scheint sich der Verdacht zu bestätigen, der Barbesitzer plant offensichtlich die Hochzeit mit einer attraktiven Unbekannten. Aber alles ist anders, als es scheint: Eine grausige Morddrohung führt die Ermittler ins Rotlichtmilieu. Ingo Lenßen verabredet sich mit dem Callboy Sascha Jauch, um einen Hinweis auf den Täter zu erhalten - und begibt sich damit in Gefahr.

SAT.1
