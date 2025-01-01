Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ingo Lenßen unter Verdacht

SAT.1Staffel 4Folge 169
Folge 169: Ingo Lenßen unter Verdacht

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird von einer Frau, die sich als Tanja Peti vorstellt, eine Falle gestellt: Als Hilfe suchende Mandantin getarnt, lockt sie ihn auf eine Toilette und bezichtigt ihn anschließend der sexuellen Nötigung - dubiose Zeugen tauchen auf, die den Anwalt schwer belasten. Katja Hansen und Mark Blomberg stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Wer ist die Täterin wirklich und warum will sie Ingo Lenßen ruinieren? Erste Ermittlungen führen zu einem Stripclub ...

SAT.1
