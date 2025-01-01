Lenßen & Partner
Folge 176: Entführung im Waschsalon
22 Min.Ab 12
Sandra Nitka wird in einem Waschsalon Zeugin einer Entführung - bei dem Opfer handelt es sich um die arbeitslose Krankenschwester Jana Gehring. Sandra Nitka und Christian Storm machen sich auf den Weg in die Wohnung der Vermissten und finden ein Bild der Verwüstung vor. Was haben die Täter gesucht? Nach langer Recherche machen Lenßen und Partner endlich den Freund der Vermissten, Paul Krebs, ausfindig und erfahren, dass Jana schwanger ist - aber nicht von ihm ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1