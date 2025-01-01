Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Entführung im Waschsalon

SAT.1Staffel 4Folge 176
Entführung im Waschsalon

Entführung im WaschsalonJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 176: Entführung im Waschsalon

22 Min.Ab 12

Sandra Nitka wird in einem Waschsalon Zeugin einer Entführung - bei dem Opfer handelt es sich um die arbeitslose Krankenschwester Jana Gehring. Sandra Nitka und Christian Storm machen sich auf den Weg in die Wohnung der Vermissten und finden ein Bild der Verwüstung vor. Was haben die Täter gesucht? Nach langer Recherche machen Lenßen und Partner endlich den Freund der Vermissten, Paul Krebs, ausfindig und erfahren, dass Jana schwanger ist - aber nicht von ihm ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen