Lenßen & Partner
Folge 28: Der mysteriöse Erbe
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen erhält das Testament seiner ehemaligen Mandantin Bianca Münzer, weil sie ihren Selbstmord ankündigt. Der Versuch, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen, scheitert - Lenßen kommt zu spät. Bei der Testamentsverlesung erlebt Maja Waldmann, Tochter der Verstorbenen, eine böse Überraschung: Ein ihr unbekannter Mann, Janus Fechner, soll die Hälfte des Vermögens erben. Lenßen & Partner stellen Nachforschungen über ihn an ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
