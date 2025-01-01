Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der mysteriöse Erbe

SAT.1Staffel 4Folge 28
Der mysteriöse Erbe

Lenßen & Partner

Folge 28: Der mysteriöse Erbe

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen erhält das Testament seiner ehemaligen Mandantin Bianca Münzer, weil sie ihren Selbstmord ankündigt. Der Versuch, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen, scheitert - Lenßen kommt zu spät. Bei der Testamentsverlesung erlebt Maja Waldmann, Tochter der Verstorbenen, eine böse Überraschung: Ein ihr unbekannter Mann, Janus Fechner, soll die Hälfte des Vermögens erben. Lenßen & Partner stellen Nachforschungen über ihn an ...

