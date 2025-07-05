Heiße Spur ins RotlichtmilieuJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 41: Heiße Spur ins Rotlichtmilieu
22 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12
Henrik Schubart glaubt, dass seine Verlobte Maya Fankel ihn betrügt: Die Abendschülerin kommt oft spät nach Hause und lässt sich von ihrem Verlobten nicht mehr anfassen. Der Mandant fürchtet, dass sie eine Affäre mit dem neuen Nachbarn Elmar Fischbach hat. Die Ermittler finden heraus, dass die Frau anscheinend erpresst wird und nachts in einem Bordell arbeitet. Christian Storm schleust sich als Barmann in den Nachtclub und stellt fest, dass Maya ein Doppelleben führt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1