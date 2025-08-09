Au-Pair-Mädchen auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 57: Au-Pair-Mädchen auf Abwegen
22 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12
Das Au-Pair-Mädchen Cara Fernandez ist verschwunden - ihre Gastmutter Nina Breitner macht sich große Sorgen. Angeblich wollte das Mädchen seinen Urlaub in seiner Heimat Kuba verbringen, doch da ist Cara nie angekommen. Nina Breitner vermutet, dass ihr etwas zugestoßen ist. Die Ermittler finden heraus, dass Cara einen Freund namens Daniel Reith hat, den sie in einem Tierschutzverein finden. Der scheinbar engagierte Tierschützer bestätigt, dass Cara nach Kuba wollte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1