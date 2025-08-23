Lenßen & Partner
Folge 62: Schicksalhaftes Verhör
22 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12
Ingo Lenßens Squashpartner Guido Basten bittet um einen dringenden Termin: Seine Verlobte, die Dolmetscherin Larissa Ruschinski, ist verschwunden. Zu einer Verabredung ist die sonst zuverlässige Frau nicht erschienen, seither fehlt jede Spur von der attraktiven Blondine. Der Mandant ist davon überzeugt, dass Larissa einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Ermittler treffen in ihrer Wohnung auf einen Vermummten, der offensichtlich etwas Bestimmtes gesucht hat.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1