Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schülerin in der Sex-Falle

SAT.1Staffel 4Folge 76
Schülerin in der Sex-Falle

Schülerin in der Sex-FalleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 76: Schülerin in der Sex-Falle

22 Min.Ab 12

Nicola Kaiser macht sich große Sorgen um ihre Tochter Antonia, weil sie im Jugendzentrum von einem Jungen tyrannisiert wird. Katja Hansen und Tekin Kurtulus finden heraus, dass sich das Mädchen nachts heimlich auf einer Baustelle prostituiert. Wird sie von Sven Falke dazu gezwungen, erpresst er sie? Aber womit?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen