Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Dem Verräter auf den Fersen

SAT.1Staffel 4Folge 78
Dem Verräter auf den Fersen

Dem Verräter auf den FersenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 78: Dem Verräter auf den Fersen

22 Min.Ab 6

Constanze Christ ist in Sorge: Ihr Mann Tom und ihre Tochter Leonie sind verschwunden! Zunächst deutet alles darauf hin, dass der Vermisste eine Affäre mit Anne Thorwald, einer Kundin aus seiner Wäscherei, hat. Lenßen & Partner vermuten, dass er seine Tochter entführt hat, um mit ihr und seiner Geliebten ein neues Leben anzufangen. Doch dann gerät der Angestellte Heiko Merten in Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen