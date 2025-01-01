Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Eine Polizistin dreht durch

SAT.1Staffel 4Folge 80
Eine Polizistin dreht durch

Eine Polizistin dreht durchJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 80: Eine Polizistin dreht durch

22 Min.Ab 12

Die Polizistin Valerie Hellmer ist verzweifelt: Ein Kollege glaubt, auf seiner Streife ihre minderjährige Tochter Natascha auf dem Straßenstrich gesehen zu haben. Die verdeckten Ermittlungen von Lenßen & Partner bestätigen den Verdacht und liefern eine schockierende Wahrheit ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen