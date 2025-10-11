Angst vor der ErinnerungJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 81: Angst vor der Erinnerung
22 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Die Detektive werden zufällig Zeugen eines Autounfalls - die Fahrerin scheint durch den Aufprall ihr Gedächtnis verloren zu haben. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass die Frau in der Vergangenheit mehrfach brutal misshandelt wurde. Der Halter des Unfallfahrzeugs, Guido Massmann, gerät ins Visier der Ermittler. Ist er an ihren Verletzungen schuld?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1